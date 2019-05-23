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تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.
وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.
"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-23
تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.
وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:25 AM
من جنسية آسيوية وفي عقده الثاني.. ولقي مصرعه في الحال
تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.
وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.
، "شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة ،
المصدر : الخليج 365
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