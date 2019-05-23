، "حربي" تقدّم "روشتة غذائية" لتجنب العطش وزيادة الوزن خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت بتناول 8 أكواب ماء يوميًا وعدم الإفراط في تحلية العصائر والمشروبات

أوضحت مسؤولة برامج التثقيف الصحي بمستشفى رعاية الرياض، ناهد حربي، طرق الوقاية للحفاظ على الصحة والوزن في شهر رمضان المبارك.

وقالت "حربي" لـ"الخليج 365": معظمنا يتبع عادات غذائية وصحية خاطئة في هذا الشهر الكريم, وغالبًا ما تحتوي فيها الموائد الرمضانية على الكثير من النشويات والسكريات، إضافة إلى أن الإحساس بالعطش وتناول الأطعمة غير الصحية أثناء ليل رمضان تُسهم في إنشاء ردة فعل عكسية لدى الصائم، إذ يبدأ إفطاره بتناول كمية كبيرة من الماء والعصائر الغنية بالسكريات، كلها عادات خاطئة تُضر بالصحة في شهر رمضان, وتُسهم في زيادة الوزن بطريقة مُفرطة.

وتطرقت إلى بعض النصائح الغذائية والصحية المهمة التي تساعد في الحفاظ على الصحة وعدم زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، ومنها شرب كمية وافرة من الماء والسوائل خلال الليل، بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وعدم الإفراط في تحلية العصائر والمشروبات الأخرى.

وأضافت: يجب القيام بتنظيم شرب الماء على فترات متقطعة من أجل تفادي أي انزعاج وليكن كأسًا من الماء كل ساعة، والتغذية المتوازنة خلال شهر رمضان المبارك واتباع نظام غذائي صحي يحتوى على جميع العناصر الغذائية الضرورية مهم جدًا مع مراعاة عدم الإفراط، ويجب أن يحتوى النظام الغذائي خلال الشهر الكريم على وجبات خفيفة إلى جانب وجبتي الإفطار والسحور.

وتابعت: عند أول الإفطار يكون الجسم بحاجة إلى الطاقة, لذا يجب البدء بتناول وجبة سهلة الهضم سريعة الامتصاص كالتمر والماء مع مراعاة ألا تزيد عدد حبات التمر على ثلاث حبات مع كأس واحدة من أي نوع من العصائر الطازجة الطبيعية غير المحلاة أو يمكن إضافة القليل من السكر ولا بأس أن نضيف طبقًا صغيرًا من الشوربة.

ونصحت بأن تكون أطباق الشوربة غنية بكمية وافرة من الخضار مثل البروكلي والسبانخ والبازلاء واللوبية والكوسا والجزر، لأنها تضيف الفيتامينات والمعادن إليها وتغنيها بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

وأردفت: عند البدء بوجبة الإفطار الأساسية يجب التأني ومحاولة الأكل ببطء وعدم شرب السوائل بكثرة وبسرعة لما لها من تأثير سيئ على هضم الطعام وإجهاد للمعدة وخلل بالدورة الدموية فيما بعد، التركيز في وجبة الإفطار الأساسية على الأغذية الأساسية لبناء الجسم مثل اللحوم والدجاج والنشويات المفيدة لحركة الأمعاء مثل خبز البر والخضراوات (زيادة كمية السلطة الخضراء والورقيات الخضراء مثل الخس والجرجير والبقدونس وغيرها) مع قليل من النشويات الأخرى مثل الرز.

وأكدت أن الوجبات الخفيفة التي يتم توزيعها بين وجبتي الفطور والسحور مهمة جدًا لتشكيل نظام غذائي صحي في شهر رمضان، وربما يحتاج الشخص إلى وجبة أو وجبتين، إحداهما بعد صلاة التراويح والأخرى بعد منتصف الليل, ويفضل أن تكون مكونات الوجبة الخفيفة من الفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات الجيدة غير المملحة وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية للصحة الجيدة خلال شهر رمضان المبارك بدلاً من الحلويات والعصائر المحلاة والمشروبات الرمضانية ذات السعرات الحرارية العالية.

وأشارت إلى أهمية تناول المشروبات الرمضانية باعتدال مثل قمر الدين وغيرها؛ على الرغم من أنها تشكل مصدرًا جيدًا للسكر والفيتامينات، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية، وللتغلب على العطش، اختار الماء أولاً ودائمًا.

وللتغلب على العطش خلال شهر رمضان المبارك، قالت "الحربي": احرصوا على شرب كمية كافية من الماء، تجنبوا تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والبهارات والتوابل، وتناولوا المزيد من الخضار والفاكهة الطازجة والمنعشة. إن تناول قطعة الحلوى بعد وجبة الإفطار مباشرة يحدث اضطراب في مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى ازدياد الرغبة في تناول المزيد من الحلويات! لذا يفضل تناولها بعد ساعتين إلى ثلاث من تناول الإفطار.

وأكملت: لكي يتم السيطرة على كمية السعرات الحرارية التي نتناولها خلال شهر رمضان المبارك، يجب أن ننتبه إلى كميات الطعام التي يتم تناولها وخصوصًا الحلويات، يجب ألا نتناول أكثر من نوع واحد من الحلوى في اليوم ويجب ألا تتجاوز القطعة التي نتناولها مقدار حجم ثلاثة أصابع من اليد.