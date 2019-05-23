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بداية من اليوم.. فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والأذان

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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والأذان ابتداء من اليوم الأربعاء. ودعا آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية للمسابقة التي تعد الأكبر في العالم بمجموع جوائز 12 مليون ريال.

وتُنظم المسابقة بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه، ووزارة الشؤون الإسلامية، ورئاسة الحرمين الشريفين. وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن في يناير الماضي عن المسابقات الرمضانية، ومنها مسابقتا تلاوة القرآن والأذان، إضافة إلى مسابقات دينية أخرى كمسابقتي “رحلة الهجرة” و”الفاروق”.

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