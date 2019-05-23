نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن محكمة الدمام التجارية قبلت طلب مجموعة القصيبي بحل نزاعها مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد. وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة رفضت كذلك طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها، وهما إتش.إس.بي.سي وبنك رايفايزن. وأشارت إلى أنه بعد تقديم طلب الاستئناف، أعادت المحكمة التجارية في الدمام في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق لطلب القصيبي، ووافقت على إجراء إعادة تنظيم مالي من الإجراءات التي ينص عليها قانون الإفلاس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قبول طلب إشهار إفلاس مجموعة ”القصيبي“ ورفض طلب التصفية الذي قدمه دائنوها‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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