ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بتمرحل زحزاح

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق، أن درجة الحرارة في المملكة سوف تشهد ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من اليوم بالتزامن مع دخول موسم كنة الجوزاء.

وقال الزعاق: من اليوم سنحس بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية وهي مقدمات لدخول مربعانية القيظ يوم 1440/9/29. ولفت إلى أن شهر شوال سيكون بداية مربعانية القيظ وشهري ذي القعدة وذي الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ جمرة القيظ. وتابع الزعاق أن اليوم الأربعاء هو أول موسم كنة الجوزاء، ومعناه اختفاء نجوم الجوزاء عن الأنظار وهو موسم يحل بعد كنة الثريا بـ 26 يومًا.