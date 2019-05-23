السعودية تفتح باب التسجيل في مسابقة تلاوة القرآن الكريم والآذان - مرفق رابط التقديم

أعلنت المملكة العربية السعودية، الليلة، عن فتح باب التسجيل في مسابقة تلاوة القرآن الكريم والآذان، كاشفة عن قيمة الجوائز التي ستمنح للفائزين من مختلف الدول.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية في السعودية تركي آل شيخ في تصريحٍ صحفي إن مسابقة تلاوة القرآن الكريم هي الأكبر في العالم، فيما تعد مسابقة الآذان 2019 هي الأولى، موضحا أن جوائزها تبلغ 12 مليون ريال سعودي.

وأضاف آل شيخ عبر حسابه الرسمي في (تويتر): كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

وتابع : "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل"، داعيا كافة المسلمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية. التسجيل في مسابقة القرآن والاذان اضغط هنا

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظم بشكل دوري العديد من المسابقات للمسلمين في أنحاء العالم، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يشهد وفرة هذه المسابقات المطروحة، خاصة للمواطنين المحليين.