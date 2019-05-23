قيادي بحماس يعلق على عزم السعودية إعدام ثلاث دعاة قريبا

ذكر قيادي في حركة حماس ، الليلة، أن السلطات في المملكة العربية السعودية، تعتزم إعدام ثلاثة دعاة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس نقلا عن مصدرين حكوميين سعوديين إن "السلطات تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بعد نهاية شهر رمضان بوقت قصير".

وأضاف أبو مرزوق أن "المسؤولين عن دم هؤلاء، ولي الامر، ومن اصدر الحكم، والحراسات لولي الامر وللقضاة وللمسجونين، وكل من سمع بهذا الحكم ولم ينصر هؤلاء المظلومين".

وكان موقع "ميدل ايست" البريطاني، قال في تقرير نشره أمس، إن السلطات السعودية، ستصدر حكما بـإعدام الشيوخ عوض القرني وسلمان العودة وعلي العمري، اللذين كانوا قد اعتقلوا في سبتمبر 2017.