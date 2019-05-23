رابط جدارة : بدء التقديم على الوظائف التعليمية في السعودية

فتحت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، يوم الاربعاء، باب التقديم على الوظائف التعليمية 1440، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل 28/5/2019، من خلال موقع جدارة.

التقديم هنــــا

ويمكنكم الآن التقديم على الوظائف التعليمية 1440، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخدمة المدنية فتح باب التقديم عبر موقع جدارة الرسمي.

ادخل على موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية واتمام عملية التسجيل على الاعلانات الوظيفية، ثم على المتقدم اختيار الرغبة في الاعلان الوظيفي بجانب الضغط على الرغبات المراد منها نوع الوظيفة بحسب الأولوية بجميع مقراتها.

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وعلى المتقدم بطلب الوظيفة عقب انتهاء اجراءات الطلب القيام بطباعة ملخص الطلب، في حال طلب أي مراجعة او استفسار من خلال وزارة الخدمة المدنية.

ومن شروط التقديم للوظائف التعليمية 1440 جدارة، حصول المتقدم على درجة البكالريوس، بجانب اجتياز اختبار كفايات العام، بالإضافة إلى معادلة المؤهل المتقدم من خارج السعودية.

وكذلك يشترط عدم عمله في مكان آخر يوازي تفس درجة الوظيفة المقدم إليها بنفس درجته العلمية، وذلك وفقًا لما أعلنه مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم.