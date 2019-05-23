الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني إلى وجود تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.
ونبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى وجود تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، يفيد بهطول أمطار على المنطقة من متوسطة إلى غزيرة، مهيبًا بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع الإرشادات لتحقيق الأمن والسلامة للجميع .
وأكد آل صمغان، أهمية الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشددًا على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق، متمنيًّا السلامة للجميع .
وفي سياق ذي صلة، هطلت أمطار غزيرة على محافظة السليل، سالت على إثرها جميع الأودية والشعاب ومنها (وادي السليل ـ قرون ـ سديرة ـ مران ـ احمام ـ الشيدية).
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار غزيرة على جازان وقرى ومراكز القطاع الجبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.