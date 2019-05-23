«الشؤون الإسلامية» تستكمل تعيين 7122 خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا على مستوى المملكة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعيين 7122 خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا في مختلف فروعها بمناطق المملكة، وذلك في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تصريح له بهذه المناسبة، أن جميع من تم تعيينهم قد استكملوا مسوغاتهم النظامية، وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.

وقال آل الشيخ: إن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما يحقق قيام الوزارة بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

وفي ختام تصريحه، رفع آل الشيخ، أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر، على ما يقدمونه من عناية واهتمام ببيوت الله، من عمارة وصيانة ونظافة، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.