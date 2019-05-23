‏الزعاق يكشف توقعاته لدرجات الحرارة بالأيام المقبلة وموعد «مربعانية القيظ»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن كل مناطق المملكة العربية السعودية ستشهد تحسّنًا بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية، منذ اليوم الأربعاء.

وكتب الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «من اليوم: سنحس بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية».

وأشار الزعاق إلى أن تلك هي مقدمات لدخول مربعانية القيظ «1440/9/29»، وشهر شوال بداية مربعانية القيظ.

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وأضاف الزعاق: «شهري ذو القعدة وذو الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ(جمرة القيظ)».

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، قد توقع أمس الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة، معلنة دخول الأجواء الصيفية.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- «بعون الله ستودع أجواؤنا خلال الساعات المقبلة درجات الحرارة التي تميل للطابع الربيعي الصيفي (40- 44 مئوية).. وتستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي (43-47 مئوية)، والتي تأخذنا تدريجيًّا مع تقدم أيام يونيو إلى (44- 49 مئوية)».

ووجّه كراني نصيحة، بتجنّب أشعة الشمس لتجنّب الإصابة بضربة الشمس.