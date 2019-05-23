رغم تشديد الرقابة.. «عاجل» ترصد بالصور مخالفات التوطين في سوق المرجان

عمالة نسائية مخالفة تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة
قدم عدد من البائعات، العديد من الشكاوى بسبب مخالفات لا تزال ترصد بعيدًا عن أعين الرقابة والجهات الحكومية، ومنها العمالة الأجنبية في المحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية.
يأتي ذلك على الرغم من أن محال بيع المستلزمات النسائية تم توطينها منذ وقت مبكر، استنادًا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسبة 100%.
ورصدت «عاجل» في جولتها، ممارسة العمالة البيع والشراء داخل المحلات، دون وجود موظفات سعوديات، والذي يعد مخالفًا لقرار الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد العمالة على التخفي عن أعين الجهات الرقابية؛ خوفًا من ضبطهم بالوقوف خارج المحال في انتظار دخول الزبائن للمحال ومن ثم ملاحقتهم.
وتمكنت «عاجل» من التقاط عدد من الصور توضح المخالفات.
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