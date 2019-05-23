أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة ما تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، غدًا الخميس.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

Advertisements

وفي سياق مختلف، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن كل مناطق المملكة العربية السعودية ستشهد تحسّنًا بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية، منذ اليوم الأربعاء.

وكتب الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «من اليوم: سنحس بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية».

وأشار الزعاق إلى أن تلك هي مقدمات لدخول مربعانية القيظ «1440/9/29»، وشهر شوال بداية مربعانية القيظ.

وأضاف الزعاق: «شهري ذو القعدة وذو الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ(جمرة القيظ)».