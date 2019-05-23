السعودية تحصل على جائزة عالمية لجهودها الحثيثة في مكافحة التدخين

منحت منظمة الصحة العالمية، المملكة العربية السعودية جائزة؛ نظير تميزها وتقديرًا لجهودها في مجال مكافحة التدخين، والحث على الإقلاع عنه والتوعية بأضراره على الفرد والمجتمع.

وتسلّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الأربعاء، الجائزة العالمية خلال انعقاد الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المنعقدة حاليًّا في جنيف، تحت عنوان «التغطية الصحية الشاملة»، حيث يرأس الربيعة، وفد المملكة المشارك في هذه الدورة.

وتُعتبر المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ العام 2005م، ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمستوى تمثيل عالٍ، كما اعتمدت المملكة خطة استراتيجية طموحة لمكافحة التبغ، وخفض معدل استخدامه من 12.7% العام 2017م إلى 5% العام 2030م.

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وفي نفس السياق، زادت المملكة الضريبة الانتقائية على كافة منتجات التبغ بنسبة 100% العام 2017م؛ ما أدى إلى زيادة نسبة الإقبال على عيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 307%، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وأُقرت المملكة زيادة الحد الأدنى لمنتجات التبغ هذا العام للحد من تداول المنتجات الأشد رداءة، كما تُعد المملكة من أوائل الدول التي صادقت على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ العام 2017م، وتعمل حاليًّا على مشروع التتبع لمنتجات التبغ للحد من التهريب أو إعادة التصنيع المحلي.

في ذات الإطار، قامت المملكة بالتطبيق الصارم لنظام مكافحة التدخين، الذي يحد من التعرض للتدخين القسري في الأماكن العامة وأماكن العمل الحكومية والخاصة، وزادت الرقابة على كل منافذ البيع للتأكد من الالتزام بالبيع لعمر أكثر من 18عامًا، ومنع الدعاية أو الترويج لمنتجات التبغ. وقد بلغت المخالفات 4646 مخالفة في آخر 6 أشهر، وأتاحت للمواطنين التبليغ عن المخالفات من خلال رقم هاتفي ثابت، وتطبيق هاتفي خاص بالبلاغات والضبط.

وفيما يخص الجانب العلاجي، فقد قفز عدد العيادات للإقلاع عن التدخين من 160 عيادة العام 2016م إلى 665 عيادة حاليًّا، بين ثابتة ومتنقلة وعربات جوالة، غطت جميع الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة، وبعض القطاعات العسكرية، ورُبطت بملف إلكتروني موحد. ولضمان جودة عالية أُطلقت المملكة منصة تدريب إلكترونية للكوادر الصحية حسب الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين، وتم التركيز على النشء؛ حيث تم عمل عدة حملات توعوية آخرها حملة «جيلنا واعي» للمرحلة المتوسطة، التي استخدمت فيها طرقًا تفاعلية غير تقليدية، وأهمها التوعية من خلال القرين«peer».