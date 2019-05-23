أمانة القصيم تنفي فيديو توقف عملية بيع الحبحب بالسوق

أكَّدت أمانة القصيم، أن عمليات البيع في سوق الحبحب بمدينة بريدة، تسير يوميًا بشكل طبيعي في السوق المركزية ببريدة، نافية ما تم تداوله عن توقف عملية البيع بالسوق.

وقالت أمانة القصيم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، «إشارة إلى ما تم تداوله عبر مقطع فيديو حول توقف عمليات البيع في سوق الحبحب بمدينة بريدة، فإن عمليات البيع تسير يوميًا بشكل طبيعي في السوق المركزية ببريدة، كما أن نقاط البيع المؤقتة داخل مدينة بريدة متاحة للبائعين السعوديين، ولا صحة لمنعهم من ممارسة أعمال البيع اليومية».

وأضافت الأمانة، أن اللجنة الميدانية للسعودة بإمارة منطقة القصيم، وبمشاركة الجهات الحكومية المختصة، تواصل أعمال الرقابة على الباعة الجائلين الأجانب، كما أن باب الأمانة مفتوح للجميع لتقديم المقترحات والملاحظات.

وأشارت، في بيانها، إلى أنه بناءً على ما ورد في مقطع الفيديو من مخالفات وادعاءات غير صحيحة، فقد تمت إحالته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحق المخالف.