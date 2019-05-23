أطفال يعثرون على جثة متحللة في ظروف غامضة بأبو عريش

الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها للوقوف على الملابسات
تحاول الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، فك لغز وفاة عامل مقيم من جنسية عربية، بعد أن عثر أطفال صغار على جثته، صباح اليوم الأربعاء، على أطراف إحدى القرى الواقعة شمال محافظة أبو عريش، وقد بدت على جسده آثار تحلل؛ الأمر الذي يشير من خلال المعاينة الأولية للفرق المختصة إلى أنه فارق الحياة منذ حوالي خمسة أيام.
وبحسب التفاصيل التي روتها المصادر لـ«عاجل»، فإن الكفيل اتصل بهاتف العامل منذ أيام قليلة، لكنه لم يرد على المكالمات؛ فساور الكفيل الشك وتقدم بتسجيل «هروب» مرفقًا ببيانات العامل، ليخلي مسؤوليته النظامية حياله بعد اختفائه وعدم رده على المكالمات.
وأضافت المصادر أن أطفالاً صغارًا كانوا في طريقهم للذهاب إلى الملعب، وأثناء مرورهم بأرض فضاء وجدوا جثة شخص ممددة على الأرض في وضع مريب؛ نتيجة تغيرات طرأت على جسده فسارعوا إلى إبلاغ ذويهم، وتم نقل الواقعة للشرطة.
وعلى إثر ذلك، حضرت الفرق الأمنية بما في ذلك الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها فحص جثة العامل.
وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الوفاة ربما كانت طبيعية؛ وذلك لعدم وجود أي اعتداء ظاهر على الجسد، فيما تم إيداع جثة العامل بثلاجة الموتى بالمستشفى العام وفتحت الشرطة تحقيقًا أمنيًا لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة والتي يكتنفها الغموض.
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