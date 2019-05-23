تركي آل الشيخ يُعلن فتح التسجيل بأكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان في العالم

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، والتي تُقدر جوائزها بـ12 مليون ريال.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال».

ودعا تركي آل الشيخ، جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: اضغط هنـا.

وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن قبل يومين، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك الأذان.

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وكتب حينها، تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل».

وأشار رئيس الهيئة العامّة للترفيه، إلى أن الفرصة ستكون متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، مُتمنيًا التوفيق للجميع.

وتوجّه تركي آل الشيخ، منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه، إلى تنظيم عدة مسابقات سواء كانت جديدة أو معتادة على المجتمع السعودي، ومنها «جري الثيران».

وصرح حينها، تركي آل الشيخ: «سننظم مهرجانًا لتحدي الثيران، لكن علينا تحديد المكان. لقد جلبنا الحيوانات والخبراء الإسبان لانطلاق الحدث؛ لكن ما زلنا نفكر في المدينة التي سيقع الاختيار عليها».