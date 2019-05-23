وزير الصحة يتسلم جائزة عالمية للمملكة لريادتها في مكافحة التدخين

تسلّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، جائزة عالمية للمملكة نظير تميزها وتقديرا لجهودها في مجال مكافحة التدخين، والحث على الإقلاع عنه والتوعية بأضراره على الفرد والمجتمع. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للصحة العالمية، المنعقدة حاليا في جنيف تحت عنوان «التغطية الصحية الشاملة»، حيث يرأس الوزير وفد المملكة المشارك في هذه الدورة. لجنة وطنية لمكافحة التبغ تعتبر المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمستوى تمثيل عالٍ، كما اعتمدت خطة إستراتيجية طموحة لمكافحة التبغ لخفض معدل استخدام التبغ من 12.7% عام 2017 إلى 5% عام 2030. وفي السياق نفسه زادت المملكة الضريبة الانتقائية على كافة منتجات التبغ بـ100% عام 2017، مما زاد نسبة الإقبال على عيادات الإقلاع عن التدخين بـ307% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وأُقرت زيادة الحد الأدنى لمنتجات التبغ هذا العام للحد من تداول المنتجات الأشد رداءة. إضافة إلى ذلك تُعد المملكة من أوائل الدول التي صادقت على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عام 2017، وتعمل حاليا على مشروع التتبع لمنتجات التبغ للحد من التهريب أو إعادة التصنيع المحلي. نظام لمكافحة التدخين قامت المملكة بالتطبيق الصارم لنظام مكافحة التدخين، الذي يحد من التعرض للتدخين القسري في الأماكن العامة وأماكن العمل الحكومية والخاصة، وزادت الرقابة على كافة منافذ البيع للتأكد من الالتزام بالبيع لعمر أكثر من 18 عاما، ومنع الدعاية أو الترويج لمنتجات التبغ، وبلغت المخالفات 4646 مخالفة في آخر 6 أشهر، وأتاحت للمواطنين التبليغ عن المخالفات من خلال رقم هاتفي ثابت، وتطبيق هاتفي خاص بالبلاغات والضبط. 665 عيادة أما فيما يخص الجانب العلاجي فقد قفز عدد العيادات للإقلاع عن التدخين من 160 عيادة عام 2016 إلى 665 عيادة حاليا، بين ثابتة ومتنقلة، وعربات جوالة غطت جميع الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة وبعض القطاعات العسكرية، ورُبطت بملف إلكتروني موحد، ولضمان جودة عالية أُطلقت منصة تدريب إلكترونية للكوادر الصحية حسب الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين، وتم التركيز على النشء، حيث تم عمل عدة حملات توعوية آخرها حملة «جيلنا واعٍ» للمرحلة المتوسطة، التي استخدمت فيها طرق تفاعلية غير تقليدية، وأهمها التوعية من خلال القرين peer. مسح عالمي كما تم الانتهاء من جمع بيانات دراسة المسح العالمي لانتشار استخدام التبغ بين البالغين GATS بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية who، ومركز مكافحة الأمراض الأميركي cdc، وكذلك تم تدشين تطبيقين هاتفيين، الأول يتيح لأي مواطن أو منشأة بالمملكة الحصول على خدمات اللجنة، سواء كانت توعية أو علاجا أو ضبط مخالفات، والتطبيق الثاني باسم «أوقفها»، وهو يقدم الاستشارات والدعم للراغبين في الإقلاع دون الحاجة إلى زيارة العيادات، إضافة إلى إنتاج أكثر من 50 فيلما توعويا إنفوجرافيك يجري نشرها خلال هذا العام.



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