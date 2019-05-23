تحرك لإيصال شبكة قطار الحرمين إلى الطائف

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق «الرياض، الأحساء، الدمام»، ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

توسيع شبكة قطار الحرمين

دعا المجلس المؤسسة إلى دراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، ودراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى دراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.

المزايا التنافسية

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طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية، ودعا المجلس الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

التنوع الحيوي

استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، ودعا المجلس إلى الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.