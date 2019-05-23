اجتماعي / إفطار جماعي لمنسوبي أمانة جمعية الكشافة



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

نظمت أمانة جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا أن حفل الافطار السنوي إعتادت أمانة الجمعية على إقامته سنوياً بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وتوثيقها بين القيادات

الكشفية أعضاء الأمانة والقيادات الكشفية والرواد في الميدان.

// انتهى //

01:42ت م

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الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واسنظمت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم حفل الإفطار السنوي بمقر الجمعية بالرياض ، بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وأمينها العام الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدداً من القيادات الكشفية من الأمانة العامة ، ومن القطاعات الكشفية ، ورواد الكشافة.وأوضح مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا أن حفل الافطار السنوي إعتادت أمانة الجمعية على إقامته سنوياً بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وتوثيقها بين القياداتالكشفية أعضاء الأمانة والقيادات الكشفية والرواد في الميدان.// انتهى //01:42ت م0243

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