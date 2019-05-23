السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من الخليل



الخليل 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم فلسطينيين اثنين من الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى محمود عاشور من مدينة الخليل أثناء تواجده في منطقة الفحص جنوب المدينة، كما اعتقلت أحمد خضر الحروب من بلدة ديرسامت، جنوب غرب الخليل.

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01:22ت م

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