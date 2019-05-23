السعودية اليوم / أمطار على محافظة السليل



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة السليل , سالت على إثرها جميع الأودية والشعاب ومنها ( وادي السليل , قرون, سديرة, مران, احمام, الشيدية).

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد .

// انتهى //

00:17ت م

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