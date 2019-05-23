السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تهيئ مصلى العيد الكبير بعرعر



عرعر 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، بتهيئة مصلى العيد الكبير بحي المحمدية في مدينة عرعر، حيث تم تسوية الأرضية وإزالة المنحنيات والتعرجات في محيطها، وإعادة هيكلة الواجهة، وتوسيع المداخل، وتغيير الشكل الهندسي للبوابات الجنوبية للمصلى، وصَبْغ الأرصفة المحيطة.

من جانبه، قدّم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يجده الفرع من دعم وتوجيه، مؤكداً حرص ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على مثل هذه التجهيزات التي تهدف لراحة المصلين.

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