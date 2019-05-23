السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة جازان والدفاع المدني يحذّر من تقلبات جوية



جيزان 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، قد نبهت في وقت سابق اليوم، لوجود تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، يفيد بهطول أمطار على المنطقة من متوسطة إلى غزيرة، مهيباً بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة للجميع .

وأكد أهمية الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني خاصة مع ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية ، مشدداً على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق ، متمنياً السلامة للجميع .

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