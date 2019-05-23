

الباحة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق و القرى والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان والحسام والأمير مشاري وشهبة والثروة الوطني وموطف والخلب والمنتزه الوطني والشكران والقمع.

سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

23:08ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.