السعودية اليوم / مجلس الصحة العالمي يستعرض تجربة المملكة في الحد من الدهون المتحوّلة بالصناعات الغذائية



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

استعرض مجلس الصحة العالمي (world health assembly) خلال اجتماعه الذي عُقد في جنيف اليوم, تجربة المملكة ضمن التجارب الدولية المميزة في الحد من الدهون المتحوّلة بالصناعات الغذائية لتتماشى مع الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لمنع استخدام الدهون المتحوّلة الاصطناعية في الصناعات الغذائية قبل عام 2023، وذلك بحضور رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع مجلس الصحة العالمي لمناقشة "السياسات التغذوية لحماية الأرواح".

ومثّل الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاجتماع مدير إدارة الغذاء الصحي فيصل بن فهد بن سنيد الذي قدّم عرضًا عن جهود "الغذاء والدواء" في منع الدهون المتحوّلة الاصطناعية في الصناعات الغذائية، وإستراتيجية مشاركة "الهيئة" في تنظيم الغذاء الصحي التي انطلقت في سبتمبر 2017.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت مؤخرًا تشريعًا منعت فيه استخدام الدهون المهدرجة جزئيًا في الصناعات الغذائية, وتُعد تلك الدهون المصدر الرئيس للدهون المتحوّلة في المنتجات الغذائية التي تتم إضافتها بغرض تحسين النكهة وإطالة عمر المنتج.

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22:41ت م

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