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2019-05-23 دفاعات المملكة تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران متابعات الخليج 365 - الرياض اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق نجران؛ حسبما أعلنت “العربية” في خبر عاجل مساء أمس الأربعاء. Advertisements وأفاد بيان تابع لسفارة المملكة في واشنطن، أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر تباعًا.









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