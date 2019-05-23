“جدارة” رابط التقديم على الوظائف التعليمية وكيفية التقديم عبر وزارة الخدمة المدنية...

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية الكرام وعبر هذه المقالة، رابط موقع جدارة الخاص بالتقديم على الوظائف التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبح الآن التقديم في هذه الوظائف متاح بداية من اليوم وذلك حسب ما أعلنت وزارة الحدمة المدنية حيث أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية 1440 بداية من العاشرة صباح اليوم ويمتد باب التقدم مفتوحاً حتى يوم 23 رمضان الموافق يوم الثلاثاء القادم والموافق ميلادياً يوم 28 مايو الجاري وكما أكدت الوزارة ان التقديم يتم عبر خدمة جدارة الموقع التابع لوزارة الخدمة المدنية.

ونتعرف من خلال السطور التالية على الشروط الواجب توافرها في من يود التقديم في الوظائف التعليمية والتي قد عددها بحوالي 10 ونصف وظيفة شاغرة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف التعليمية 1440 عبر جدارة:

وكشف لنا مبارك العيصيمي وهو المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم السعودية مبارك العيصيمي كافة الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالريوس بالإضافة إلى اجتياز اختبار كفايات العام.

الشرط الثاني أن يكون المتققدم حاصل على درجة علمية وتخصص مناسب.

الشرط الثالث إلا يكون المتقدم يعمل في مكان أخر يوازي نفس درجة الوظيفة المتقدم إليها.

كيفية التقديم لوظائف التعليم عبر جدارة :

في البداية عليك الدخول إلى موقع جدارة وتسجل البيانات الخاصة بك في بالوظيفة المرادة وذلك من هنا. ثانياً قم باختيار الرغبات المراد منها نوع الوظيفة وذلك حسب الاولوية بجميع مقراتها. لاتنسى القيام بطباعة ملخص الطلب بعد الانتهاء من جميع الاجراءات.

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