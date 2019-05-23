شكرا لقرائتكم خبر عن جمل سائب يصرع 4 من عائلة واحدة.. ويصيب طفلين على طريق الرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏‫محمد السريعي (بيشة) لقي مواطن وزوجته واثنان مِن أبنائه حتفهم مساء اليوم (الأربعاء) جراء اصطدام مركبتهم من طراز «مرسيدس» بجمل سائب، فيما أصيب طفلان من العائلة. وأوضح مصدر خاص أن أمن الطرق بطريق الرين - بيشة تلقى بلاغا بحادثة التصادم بطريق الرين، وتحديدا على بُعد 50 كيلومتراً تقريبا من مركز الجنينة التابع لمحافظة بيشة. Advertisements وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، واستخرجت 4 حالات من داخل السيارة، فيما تم استخراج حالتين من قبل بعض المواطنين الذين شهدوا الحادثة قبل وصول الجهات الأمنية. صور صور صور



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمل سائب يصرع 4 من عائلة واحدة.. ويصيب طفلين على طريق الرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.