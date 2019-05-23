شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري: إيران منبع إرهاب العالم.. ومحاكمة الحوثيين ضرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن محاولة مليشيات الحوثي لاستهداف مكة المكرمة هو عمل إرهابي يعد انتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ولا يصدر ممن في قلبه ذرة إيمان، وهو جزء من مؤامرات خبيثة، ويجب القضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الإرهاب وأساس الشر في العالم إيران‬⁩.

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء) إن السعودية تقدم أعمالا وخدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما شهد به ⁧‫العالم‬⁩ من نجاحات تحققت ولله الحمد، وهذا لم يكن إلا بفضل من الله ثم بالجهود الخيرة ⁧لخادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشرافه المباشر بنفسه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واهتمامهما بالإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض دولاً وشعوباً وتقديم كل الدعم لهم.

وشدد الهاجري على أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية محاكمة مليشيات الحوثي‬⁩ لأنها ارتكبت جرائم حرب ضد أهم المقدسات الدينية لعموم المسلمين حول العالم، وهي ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، داعية إلى محاكمتهم بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف والملحلقين المضافين إليها.