شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا أفضلية في التسجيل المبكر لمتقدمي الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نبهت وزارة التعليم، المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح على مدار 24 ساعة حتى الساعة 4:00 عصراً من يوم الثلاثاء القادم 1440/9/23.
ودعا المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، المتقدمين إلى تجنب أوقات الذروة في التقديم، إذ إنه لا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.
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