شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا أفضلية في التسجيل المبكر لمتقدمي الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نبهت وزارة التعليم، المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح على مدار 24 ساعة حتى الساعة 4:00 عصراً من يوم الثلاثاء القادم 1440/9/23.

ودعا المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، المتقدمين إلى تجنب أوقات الذروة في التقديم، إذ إنه لا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.