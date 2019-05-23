ارتفاع سرعة التحميل على الانترنت 12% وانخفاض الرفع 3%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل المعدل العام لأداء سرعات الانترنت المتنقل في المملكة ارتفاعا خلال الربع الأول من 2019، حيث بلغ معدل سرعة التحميل 32.2 ميجابت في الثانية (Mbps) بزيادة 12.2% مقارنة بالربع الرابع 2018، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية (Mbps) بتراجع 3% .

وبحسب القياسات التي أجراها مستخدمو الانترنت في المملكة من خلال منظومة «مقياس» على شبكة الجيل الرابع (4G)، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 38.0 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8.0%، بينما حققت كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسب تحسن بلغت 19.0% و18.5% على التوالي بمتوسط سرعات 29.4 و30.7 ميجابت في الثانية.

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وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أوضح تقرير «مقياس» أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الانترنت المتنقل تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD مع وجود تباين بين الشركات المقدمة للخدمة، وهو ما يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

وأظهر التقرير أن قياسات مستخدمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شبكة الجيل الرابع (4G) حققت أعلى نسبة بث على موقع يوتيوب YouTube يتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD بلغت 71%، تلتها شركة الاتصالات السعودية (STC) بنسبة 68% ثم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة 52%.

ودعت الهيئة التي دشنت مبادرة «مقياس» في 2017 المهتمين من مستخدمي الانترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات مما سيكون له أعمق الأثر في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الانترنت المقدمة لهم.