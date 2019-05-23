كتابات العدل المتنقلة تغطي 21 مدينة وتقدم 27 ألف عملية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت كتابات العدل المتنقلة 27 ألف عملية للمستفيدين في 21 مدينة في المملكة، إلى جانب خدمة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وأعلنت وزارة العدل وصول كتابات العدل المتنقلة إلى كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، الحد الجنوبي.

وجاءت مبادرة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقت في عدد من مناطق المملكة كخدمة مجانية تقدم للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقارها، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق الوزارة الخاص بالأجهزة الذكية، ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرح لهم من الوزارة لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعما لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الالكتروني MNP​@MOJ.GOV.SA.​

المستفيدون من كتابات العدل المتنقلة:

- كبار السن (70 سنة أو أكثر)

- المرضى

- ذوو الإعاقات

- نزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة