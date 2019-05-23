إندونيسيا تحذر من استغلال الدواعش للاحتجاجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا حذرت الشرطة الإندونيسية من إمكانية تسلل عناصر من تنظيمات إرهابية وسط تجمعات المتظاهرين الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية فى جاكرتا. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الشرطة الإندونيسية التي أعلنت حالة التأهب القصوى بين صفوفها حتى 25 مايو الحالي، حثت مواطنيها على عدم المشاركة في الاحتجاجات، قائلة إن مسلحين متشددين مرتبطين بتنظيم داعش يخططون لاستغلال تلك التجمعات لشن هجمات إرهابية.



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