الإمارات تدعو عددا من الدول لتحقيقات التخريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رحبت الإمارات «بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية، التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والسعودية والنرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي».

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان إن «حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود، يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق».

وأضافت الوزارة أن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة، وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.