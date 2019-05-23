فلسطين: الاعتداء على الأقصى تصعيد خطير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها تصعيدا خطيرا، وتدخلا يهوديا سافرا في الدين الإسلامي.

وقالت الوزارة «إن هذا التصعيد يبعث برسائل خطيرة جدا حول المكان، تنذر بأن الأقصى لن يبقى مكانا مقدسا لعبادة المسلمين، وإنما يتحول بالتدريج وبشكل عملي إلى مكان لعبادة اليهود، ويهدد بنقل الصراع إلى مربعات دينية خطيرة».