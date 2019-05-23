أنباء عن استخدام النظام السوري غاز الكلور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تضاربت الأنباء أمس بشأن قيام القوات الحكومية السورية بشن هجوم بغاز الكلور على منطقة يسيطر عليها مسلحون مطلع الأسبوع.
وجددت الولايات المتحدة أمس التحذير من أنه إذا ما استخدم نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون سريعا وبالشكل المناسب.
وذكرت شبكة «إباء» الإخبارية التابعة لهيئة تحرير الشام، أن قوات الأسد قصفت الأحد الماضي تلة الكابينة بغاز الكلور، إلا أن القصف لم يسفر عن إصابة أي من مسلحيها.
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