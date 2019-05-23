مصرف الراجحي يدعم جود الإسكان بـ40 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت مؤسسة الإسكان التنموي دعما بمبلغ 40 مليون ريال مقدمة من مصرف الراجحي لمنصة «جود الإسكان»، للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة، تفاعلا مع الدعم الكريم الذي بدأ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد أباالخيل أن مبادرة مصرف الراجحي بهذا الدعم تأتي تعزيزا لعمق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري لدعم أعمال الخير والعطاء في المملكة، مثمنا هذه المساهمة التي وصفها بأنها تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع، وتؤكد أهمية دور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز استقرار المجتمع ودعم أعمال الخير.

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من جهته قال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي إن المصرف دأب على تقديم الدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال عدد من المبادرات الوطنية والمشاريع في مختلف المجالات سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال دعم المناسبات العامة والأيام العالمية، بالإضافة إلى تفعيل وتسهيل العمل التطوعي للموظفين والموظفات بغرض دمجهم مع المجتمع وبناء علاقة مستدامة للتأكيد بأن المصرف وموظفيه جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد أن دعم الفئات الأشد حاجة في منصة جود الإسكان ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر وهو يساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.

ويأتي دعم المصرف بعد إعلان إطلاق المنصة أخيرا وبعد الدعم السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمنصة جود بمبلغ 100 مليون ريال والدعم المقدم من ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، حيث يعد دعمهما محفزا ومشجعا للمنظمات والأفراد لتقديم كل ما هو ممكن ومتاح لخدمة المجتمع.

وتعد منصة جود الإسكان مبادرة وطنية تهدف لتسهيل وربط العطاء الخيري السكني بالمحتاجين له، وتسهم في حوكمة العطاء الخيري بالشراكة مع الجهات الخيرية التي تغذي المنصة بالحالات المستحقة للدعم، وبعد التحقق من أهليتها عبر معايير دقيقة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يتم عرض الحالات في المنصة ليتمكن فاعلو الخير من الاطلاع على الحالات وتقديم الدعم بشكل الكتروني ومباشر.