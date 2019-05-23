12 ألف معلمة وطالبة في برامج الموهوبات بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها
استهدفت إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، 12,433 معلمة وطالبة وولية أمر، من خلال منظومة من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تجويد الأداء والمخرجات، واستكشاف مواهب الطالبات في شتى المجالات.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن عدد البرامج بلغ 62 برنامجا تدريبيا، أبرزها المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، ونظام التسريع، وبرنامج الرعاية المدرسي، وفصول الموهوبات، وبرنامج منظومة الاختراع، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الأردوينو، وبرنامج اجتياز الاختبارات الدولية في القراءة، إضافة إلى 10 مبادرات، وخمس فعاليات، و14 بحثا علميا، و18 مشروعا، وذلك خلال العام الدراسي الماضي.
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