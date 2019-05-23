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ألقيت صباح يوم أول أمس الثلاثاء بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري محاضرة بعنوان: "الإتجار بالبشر" كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.
ويهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.
يُشار إلى أن المحاضرة حاضرها عددٌ من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرطة بمدينة الرياض ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.
"شرطة الرياض" تحاضر عن الإتجار بـ "البشر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
ألقيت صباح يوم أول أمس الثلاثاء بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري محاضرة بعنوان: "الإتجار بالبشر" كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.
ويهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.
يُشار إلى أن المحاضرة حاضرها عددٌ من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرطة بمدينة الرياض ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:38 AM
بحضور عددٍ من الضباط والأفراد
ألقيت صباح يوم أول أمس الثلاثاء بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري محاضرة بعنوان: "الإتجار بالبشر" كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.
ويهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.
يُشار إلى أن المحاضرة حاضرها عددٌ من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرطة بمدينة الرياض ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.
، "شرطة الرياض" تحاضر عن الإتجار بـ "البشر" ،
المصدر : الخليج 365
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