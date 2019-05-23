محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23 حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان. 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 12:29 AM Advertisements حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان. ، "القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمان ،

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