محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:29 AM
حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان.
، "القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمان ،
المصدر : الخليج 365
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