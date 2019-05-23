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عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وزير الخارجية الكويتي ووزير النفط العراقي يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23
عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:35 AM
استعرضا مجمل علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها
عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
، وزير الخارجية الكويتي ووزير النفط العراقي يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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