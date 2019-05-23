محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا مجمل علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وزير الخارجية الكويتي ووزير النفط العراقي يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23 عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 12:35 AM استعرضا مجمل علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها استعرضا مجمل علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها عقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العاصمة الكويت, برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وجرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على المستويات كافة, وفي شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. ، وزير الخارجية الكويتي ووزير النفط العراقي يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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