، "البلديات"  تطور تعاملاتها لاختصار اعتماد المخططات السكنية وتراخيص البناء خلال 60 يومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهري": القرار يدعم الاستثمار العقاري ويلامس احتياجات المواطن بسرعة التملك

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير التعاملات نحو اختصار كبير لأوقات خدماتها، فبدلاً من سنتين وأحيانًا لمدة تزيد على ذلك لاعتماد المخططات السكنية، أصبح اعتمادها بجميع إجراءاتها وترخيص بدء البناء لا يتجاوز 60 يومًا.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة بحضور الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل في جدة، عن حوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.

وجاء ذلك تشجيعًا للاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشروعاتهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، أن ذلك الإجراء كان كالحلم يراود المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد، بل ويرقى لكونه حدثًا تاريخيًا يدعم صناعة التطوير العقاري ويلامس مباشرةً احتياجات المواطن في سرعة تملك المنازل، ويعزز الشفافية وتحسين بيئة العمل ويخدم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التطوير العقاري.

ومن ناحية أخرى، أوضح المطور العقاري بندر العامري رئيس مجلس إدارة شركة ساني العامرية أن هذا الإنجاز يحسب لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع الأجهزة المشاركة.

وأكد "العامري" أن هذا التعاون المشترك بخطوات مُزمنة سيجعل الاستثمار في قطاع التطوير العقاري أكثر مرونة واحترافية مع المطورين العقاريين، والذي سيؤول لصالح المواطنين في نهاية المطاف، كزيادة العرض للوحدات السكنية والانعكاس الإيجابي على أسعار الوحدات السكنية، فضلاً عن إيجاد مخططات نموذجية سكنية، يُمكن تنفيذها خلال وقت قصير جدًا مقارنة مع الآونة السابقة والتي كانت تستغرق سنوات عديدة من أجل اعتماد مخططات الأحياء السكنية مما يزيد الأعباء المالية على المطور وانعكاسها على المواطن.

وأضاف: هذا العمل الرائع من وزارة الشؤون البلدية والقروية يستهدف تضافر جهودها لتحقيق مستهدفات الاستثمار العقاري وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.