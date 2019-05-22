السعودية | “فيفا” يحسم الجدل حول عدد منتخبات مونديال 2022 في قطر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “فيفا” يحسم الجدل حول عدد منتخبات مونديال 2022 في قطر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 22 مايو 2019 م المناطق _ الرياض كشفت “فيفا” أن عدد الفرق التي ستشارك في مونديال قطر 2022، سيكون 32 منتخب، وليسا 48 كما تم الاقتراح بذلك.

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