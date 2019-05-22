مركز راشد في يوبيله الفضي يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل مركز راشد لأصحاب الهمم بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه في مدينة جميرا بدبي، يأتي ذلك تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني وتعميقا لقيم التسامح التي يحمل عام 2019 شعارا لها في دولة الإمارات، إذ تضمن الحفل عروضا فنية وإنسانية قدمها الطلبة أصحاب الهمم من المركز.

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