شكرا لقرائتكم الترفيه تعلن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن والأذان بجوائز 12 مليونًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23 الترفيه تعلن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن والأذان بجوائز 12 مليونًا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والأذان. Advertisements ودعا آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية للمسابقة (هنا الرابط)، التي تعد الأكبر في العالم بمجموع جوائز 12 مليون ريال. وتُنظم المسابقة بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه، ووزارة الشؤون الإسلامية، ورئاسة الحرمين الشريفين. وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن في يناير الماضي عن المسابقات الرمضانية، ومنها مسابقتا تلاوة القرآن والأذان، إضافة إلى مسابقات دينية أخرى كمسابقتي “رحلة الهجرة” و”الفاروق”.









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