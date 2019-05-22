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المغامسي يوضح متى تقصر في الصلاة عن طريق البر أو الجو
متابعات الخليج 365- الرياض
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أمس الأربعاء، متى تقصر في الصلاة عن طريق البر أو الجو.
وقال المغامسي، في برنامج مع القرآن: إذا كنت تسافر برًّا، من بعد دخولك الصالة الداخلية في المطار فأنت مسافر، من عند نقطة التفتيش، فهذه هي الفيصل في قضية السفر فيعتبر عند الوصول إليها أنك خرجت من البلدة.
وأضاف الشيخ صالح المغامسي: “قبل أن تدخل البلدة فأنت مسافر، ولكن عند دخولك البلدة فلا تعتبر مسافرًا، فالرابط في الأمر إذا دخلت إلى الصالة الداخلية في المطار؛ فيجوز تقصر الصلاة وقتها؛ لأنك مسافر”.
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