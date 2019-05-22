2019-05-22

توضيح مهم من العصيمي بشأن وقت التقديم على الوظائف التعليمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية بأن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 23/ 9/ 1440هـ الساعة الرابعة عصرًا.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تجنَّبْ أوقات الذروة؛ فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر”.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.