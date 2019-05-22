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فيديو وصور.. مهرجان ليالي رمضان يثير استياء أهالي حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أبدى عدد من زوار حديقة الملك فيصل استياءهم وتذمرهم من فقرات مهرجان ليالي رمضان الثاني.
وقال أحد زوار المهرجان: “في ظل روحانية هذا الشهر الفضيل استغربت عند حضوري للمهرجان أنا وأبنائي بأصوات الشيلات؛ فقررت عدم الحضور مرة أخرى”.
وقال آخر: “إن المهرجان بدون أي جدول لفعالياته والعمل عشوائي وأطالب أمانة حفر الباطن في مهرجاناتها القادمة بإعلان الجدول والوقوف على المهرجان ومنع أي تجاوزات من الجهة المنظمة”.
وذكرت إحدى الزائرات لـ”متابعات الخليج 365“: “اعتقدت بأن المهرجان كمهرجان ليالي رمضان العام الماضي والذي أقيم في سوق الصفاة وسط سوق حفر الباطن القديم السوق الذي يصل عمره إلى أكثر من 70 عامًا”.
وأضافت: “العام الماضي لاقى المهرجان حضورًا كثيفًا من الأهالي بعد احتوائه على السيارات والمعروضات والبرامج التراثية، ولكن رأيت العكس تمامًا من جميع الجوانب هذا العام”.
صور من مهرجان ليالي رمضان العام الماضي:
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