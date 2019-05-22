طلاب جامعة الباحة يطالبون بزيادة الساعات للفصل الصيفي.. والجامعة ترد

2019-05-22

متابعات الخليج 365- محمدالمقصّي- الباحة

طالب عدد من طلاب جامعة الباحة المسؤولين بإنصافهم وفتح التسجيل الصيفي لجميع الطلاب والطالبات، كما طالبوا أيضًا بزيادة عدد الساعات عن الحد المسموح به الآن، وهو ست ساعات، إلى 12 ساعة.

جاءت هذه المطالبات عبر هاشتاق أنصفوا طلاب جامعة الباحة، حيث تفاعل معها الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير.

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“متابعات الخليج 365” عرضت هذه المطالب على المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، حيث قال: “عطفًا على ما تمّ تداوله بخصوص إقامة فصل صيفي لطلبة جامعة الباحة للعام الجامعي 1439- 1440هـ، تودّ الجامعة أنّ تؤكد أنّ مجلس الجامعة وافق على إقامة فصل صيفي خاص بالطلبة المتوقّع تخرجهم والمتبقي لهم ست ساعات فقط”.

وأضاف أنّ إقامة الفصل الصيفي عبارة عن خدمة مقدّمة من قبل الجامعة، وليست إلزامية، تستهدف في المقام الأوّل الطلبة الخريجين والخريجات ليتسنّى لهم التخرّج المبكّر في حال إتمامهم بقية المتطلبات.

وتابع: “لذلك حرصت عمادة القبول والتسجيل، وبالتعاون مع الكليات، وبتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، على بناء جداول خاصّة لجميع الطلاب والطالبات المتوقّع تخرجهم في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1439- 1440هـ”.